Lufthansa-Aktie: Diese Unterstützung muss nun halten

Die Aktien der Lufthansa leiden merklich unter dem Krieg in Nahost. Nach einer zeitweiligen Stabilisierung knickte der Kurs zum Wochenende wieder ab.

Jetzt wird entscheidend, dass eine bestimmte Unterstützung nicht gebrochen wird. Sonst drohen weitere Abverkäufe, sagt Martin. Im Video erklärt dir der Börsenprofi, wie der Konzern fundamental dasteht und wie schwer das Geschäft durch steigende Öl- und Kerosinpreisen leiden könnte.