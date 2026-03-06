Videoanalyse 06.03.2026
Lufthansa-Aktie: Diese Unterstützung muss nun halten
onvista · Uhr
Die Aktien der Lufthansa leiden merklich unter dem Krieg in Nahost. Nach einer zeitweiligen Stabilisierung knickte der Kurs zum Wochenende wieder ab.
Jetzt wird entscheidend, dass eine bestimmte Unterstützung nicht gebrochen wird. Sonst drohen weitere Abverkäufe, sagt Martin. Im Video erklärt dir der Börsenprofi, wie der Konzern fundamental dasteht und wie schwer das Geschäft durch steigende Öl- und Kerosinpreisen leiden könnte.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 05.03.2026Broadcom liefert starke Zahlen – dieses Kurspotenzial ist jetzt noch dringestern, 16:02 Uhr · onvista
Videoanalyse 06.03.2026Chip-Aktie Marvell springt an - das sind die nächsten Zielmarkenheute, 16:01 Uhr · onvista
Videoanalyse 05.03.2026Post meldet durchmischte Zahlen – Kurs steht nun an entscheidender Markegestern, 16:09 Uhr · onvista
Videoanalyse 05.03.202617-Prozent-Sprung: Packt die Trade-Desk-Aktie jetzt die Wende?gestern, 16:10 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Investmentexperte im InterviewKrieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen siehtheute, 14:30 Uhr · onvista