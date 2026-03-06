Videoanalyse 06.03.2026

Lufthansa-Aktie: Diese Unterstützung muss nun halten

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Die Aktien der Lufthansa leiden merklich unter dem Krieg in Nahost. Nach einer zeitweiligen Stabilisierung knickte der Kurs zum Wochenende wieder ab.

Jetzt wird entscheidend, dass eine bestimmte Unterstützung nicht gebrochen wird. Sonst drohen weitere Abverkäufe, sagt Martin. Im Video erklärt dir der Börsenprofi, wie der Konzern fundamental dasteht und wie schwer das Geschäft durch steigende Öl- und Kerosinpreisen leiden könnte.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lufthansa

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 05.03.2026
Broadcom liefert starke Zahlen – dieses Kurspotenzial ist jetzt noch dringestern, 16:02 Uhr · onvista
Broadcom liefert starke Zahlen – dieses Kurspotenzial ist jetzt noch drin
Videoanalyse 06.03.2026
Chip-Aktie Marvell springt an - das sind die nächsten Zielmarkenheute, 16:01 Uhr · onvista
Chip-Aktie Marvell springt an - das sind die nächsten Zielmarken
Videoanalyse 05.03.2026
Post meldet durchmischte Zahlen – Kurs steht nun an entscheidender Markegestern, 16:09 Uhr · onvista
Post meldet durchmischte Zahlen – Kurs steht nun an entscheidender Marke
Videoanalyse 05.03.2026
17-Prozent-Sprung: Packt die Trade-Desk-Aktie jetzt die Wende?gestern, 16:10 Uhr · onvista
Jemand programmiert an einem Computer
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Investmentexperte im Interview
Krieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen siehtheute, 14:30 Uhr · onvista
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Alle Premium-News