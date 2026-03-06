Lufthansa: Evakuierungsflug nach Riad abgebrochen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat einen geplanten Evakuierungsflug aus der saudischen Hauptstadt Riad kurzfristig abgesagt. Der Kapitän habe in Rücksprache mit der Zentrale entschieden, nach Kairo abzudrehen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in Frankfurt. "Sicherheit geht vor."

Das Flugzeug werde auch nicht nach Riad weiterfliegen, sagte Spohr weiter. Derartige Situationen werde man in den kommenden Wochen noch häufiger sehen. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in der Region./ceb/DP/men

Lufthansa

