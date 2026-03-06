Lufthansa: Evakuierungsflug nach Riad abgebrochen
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat einen geplanten Evakuierungsflug aus der saudischen Hauptstadt Riad kurzfristig abgesagt. Der Kapitän habe in Rücksprache mit der Zentrale entschieden, nach Kairo abzudrehen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr in Frankfurt. "Sicherheit geht vor."
Das Flugzeug werde auch nicht nach Riad weiterfliegen, sagte Spohr weiter. Derartige Situationen werde man in den kommenden Wochen noch häufiger sehen. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in der Region./ceb/DP/men
Das könnte dich auch interessieren
Zahlen im FokusLufthansa will operativen Gewinn trotz Iran-Krieg weiter steigernheute, 07:05 Uhr · dpa-AFX
Verunsicherung an den Finanz- und RohstoffmärktenIran-Krieg belastet Aktienmärkte - Gold gefragt02. März · dpa-AFX
Premium-Beiträge