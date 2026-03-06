Lufthansa plant mehr Asienflüge - Nachfrage steigt durch Iran-Krieg

Frankfurt, ⁠06. Mrz (Reuters) - Der Ausfall der Golf-Carrier durch den Krieg gegen Iran lässt die Nachfrage nach Langstreckenflügen in Richtung Asien und Afrika ‌bei der Lufthansa stark steigen. "Wir sehen eine enorm gestiegene Interkontnachfrage", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr ⁠am ⁠Freitag. "Wir prüfen, wie wir dieser mit mehr Frequenzen Herr werden können." Da die Lufthansa-Gruppe zehn Flugziele zur Golf-Region habe streichen müssen, gebe es genug Kapazitäten, ‌mehr Flüge nach China ‌oder Afrika anzubieten. So seien mehr Verbindungen nach Bangkok, Singapur, Kapstadt, Delhi oder Riad ⁠geplant.

Allerdings werde die Planung durch die unsichere ‌Lage erschwert. So hätte ⁠ein Linienflug von München nach Riad auf dem Weg aus Sicherheitsgründen nach Kairo umgeleitet werden müssen, erklärte Spohr. ‌Die Lufthansa-Gruppe ⁠habe für ihre fünf ⁠Heimatmärkte schon zehn Evakuierungsflüge organisiert und sei zu weiteren Flügen bereit, um gestrandete Reisende nach Hause zu bringen. Sollte die Krise länger anhalten, werde das zu einer Zäsur in der Luftfahrt führen, ergänzte Spohr.

