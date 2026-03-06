Marvell hebt KI-Ausblick – Lufthansa hebt ab, Costco wächst

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Lufthansa: Rekordumsatz – aber kein DAX-Comeback

Die Lufthansa legt starke Jahreszahlen vor und meldet neue Fortschritte beim Turnaround der Kernmarke. Doch an der Indexfront bleibt eine wichtige Tür vorerst geschlossen. Wie sehen Anleger die Perspektiven für 2026?

Costco: Konsumriese überzeugt mit starken Quartalszahlen

Der Großhändler wächst weiter solide und überrascht bei Umsatz und Gewinn. Besonders interessant: Kundenfrequenz, Onlinehandel und Mitgliedsmodell liefern wichtige Hinweise auf die Stärke des Konsums.

Marvell: KI-Nachfrage sorgt für neue Wachstumsfantasie

Der Chipentwickler hebt seine Perspektiven deutlich an und spricht von einem mehrjährigen Wachstumstrend rund um Rechenzentren und künstliche Intelligenz. Startet hier eine neue Phase für die Aktie?