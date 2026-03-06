Märkte heute

Marvell hebt KI-Ausblick – Lufthansa hebt ab, Costco wächst

Uhr (aktualisiert: Uhr)

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Gft Technology, Lufthansa, Moeller Maersk, Nasdaq, Nike, Netflix, Gap, Samsara, Costco, Marvell.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Lufthansa: Rekordumsatz – aber kein DAX-Comeback 

Die Lufthansa legt starke Jahreszahlen vor und meldet neue Fortschritte beim Turnaround der Kernmarke. Doch an der Indexfront bleibt eine wichtige Tür vorerst geschlossen. Wie sehen Anleger die Perspektiven für 2026?

Costco: Konsumriese überzeugt mit starken Quartalszahlen 

Der Großhändler wächst weiter solide und überrascht bei Umsatz und Gewinn. Besonders interessant: Kundenfrequenz, Onlinehandel und Mitgliedsmodell liefern wichtige Hinweise auf die Stärke des Konsums.

Marvell: KI-Nachfrage sorgt für neue Wachstumsfantasie 

Der Chipentwickler hebt seine Perspektiven deutlich an und spricht von einem mehrjährigen Wachstumstrend rund um Rechenzentren und künstliche Intelligenz. Startet hier eine neue Phase für die Aktie?  

