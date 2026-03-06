Mehr Schutz für Kraftwerke und Wasserwerke - Bundesrat billigt Kritis-Gesetz

Berlin, 06. Mrz (Reuters) - ⁠Der Weg für einen besseren Schutz der wichtigsten Versorgungsanlagen in Deutschland ist frei. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat dem Vorhaben zu, mit dem erstmals ein einheitlicher Rahmen für den physischen Schutz kritischer Infrastruktur (Kritis) wie Energienetze, Krankenhäuser oder Wasserversorgung geschaffen wird. "Mit dem KRITIS Dachgesetz gilt für uns der klare Anspruch: ‌schützen, sichern, stärken. Wir schützen unsere kritischen Infrastrukturen vor Bedrohungen, sichern ihre Funktionsfähigkeit und härten unsere Resilienz für den Krisenfall", sagte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU). Die Energie- und Wasserwirtschaft sprach von einem überfälligen ⁠Signal, das erst ⁠ein Startschuss sei. Es fehlten vor allem Regelungen zur Finanzierung der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, aber auch Regelungen zur Drohnen-Abwehr, erklärte der Verband BDEW.

Zusammen mit dem Gesetz wurde auf Drängen der Länder eine Protokoll-Erklärung des Innenministeriums gebilligt, wonach die Regelungen besonders mit Blick auf die erfassten Unternehmen nach zwei Jahren überprüft werden sollen. Dies hatten mehrere Länder zur Bedingung gemacht, um das Gesetz passieren zu lassen. Es war in ‌der Länderkammer zustimmungspflichtig.

Das Kritis-Gesetz verpflichtet Unternehmen in zehn strategisch wichtigen Sektoren ‌wie Energie, Ernährung, Wasser und Gesundheit zu einem besseren physischen Schutz ihrer Anlagen. Es tritt damit an die Seite der NIS-2-Regelungen (Netz- und Informationssysteme), die den Schutz vor Hacker-Angriffen verbessern sollen. Betroffen sind vom Kritis-Gesetz in der Regel ⁠Betreiber, deren Anlagen mindestens 500.000 Einwohner versorgen. Sie müssen künftig Risikoanalysen vornehmen und Pläne zur Stärkung ihrer ‌Widerstandsfähigkeit, sogenannte Resilienzpläne, erstellen. Zu den Maßnahmen gehören technische ⁠Sicherungen wie Zäune und Alarmanlagen, aber auch Notstromversorgungen. Schwere Störfälle müssen dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gemeldet werden. Für die Länder besteht eine Öffnungsklausel. Sie können Anlagen, für die eine Landesbehörde zuständig ist, nach eigenen Kriterien als kritisch einstufen.

Trotz der Zustimmung hatten die Länder ‌im Vorfeld Kritik geäußert. In einer Stellungnahme hatte der ⁠Bundesrat im vergangenen November moniert, dass die angestrebte ⁠Erhöhung der Widerstandsfähigkeit hinter den Erwartungen zurückbleibe. Es bestehe die Gefahr, dass das Schutzniveau nicht bundeseinheitlich erreicht werde. Die Länder sprachen sich zudem dafür aus, den Schwellenwert von 500.000 versorgten Einwohnern auf 150.000 zu senken. Bemängelt wurde auch, dass die Bundesregierung künftige Rechtsverordnungen zur Regelung von Detailfragen ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen kann, obwohl den Ländern dadurch erhebliche Kosten entstünden. Dies wurde nun in der Protokollerklärung aufgenommen.

Die Bezeichnung "Dachgesetz" macht deutlich, dass dem Vorhaben noch zahlreiche Verordnungen und Gesetzesänderungen folgen sollen. Mit dem Gesetz wird im Kern eine EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Zudem sollen öffentliche Informationen über ⁠die Infrastruktur eingeschränkt werden, um potenziellen Angreifern die Planung von Anschlägen zu erschweren.

