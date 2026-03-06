Pistorius: Trotz Krieg in Nahost bleibt Ukraine im Fokus

Berlin, 06. ⁠Mrz (Reuters) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat vor einer Vernachlässigung des Kriegs gegen die Ukraine vor dem Hintergrund des Konflikts rund um den Iran gewarnt. Der Krieg ‌in Nahost dürfe nicht dazu führen, "dass wir den Fokus auf den Krieg in Europa verlieren, nämlich ⁠den ⁠Krieg, den (der russische Präsident Wladimir) Putin gegen die Ukraine führt", sagte der SPD-Politiker am Freitag am Rande der Sanitätsübung "Medic Quadriga" am Berliner Flughafen. Mit Blick auf die weltweite Knappheit an Luftverteidigungssystemen ‌und Munition sagte er: "Wir müssen ‌unsere Kräfte jetzt vernünftig verteilen, und nicht alle müssen überall alles machen." Der deutsche Schwerpunkt liege auf ⁠der Ukraine, der Ostflanke und dem Atlantik, während ‌andere europäische Partner andere Schwerpunkte ⁠setzten. Dies werde derzeit unter den Verbündeten abgestimmt.

Gleichzeitig dürften die Länder in der Golfregion nicht alleingelassen werden. Pistorius sagte, er sei ‌in engem Austausch mit ⁠seinen Kollegen dort, um ⁠Unterstützung mit Material oder auch mit Logistik abzustimmen. Deutschland will aber keine Marineschiffe in die Region entsenden. Eine direkte militärische Beteiligung Deutschlands an diesem Konflikt schloss Pistorius erneut aus. "Wir werden uns an diesem Krieg nicht beteiligen", betonte der Minister.

