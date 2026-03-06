Präsidentin löst Parlament im Kosovo auf - Dritte Wahl binnen eines Jahres

06. ⁠Mrz (Reuters) - Im Kosovo stehen erneut vorgezogene Neuwahlen an. Präsidentin Vjosa Osmani löste am Freitag das Parlament auf, nachdem die ‌Frist für die Abgeordneten zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts verstrichen war. Das 120 ⁠Sitze ⁠zählende Parlament hatte bis Donnerstag um Mitternacht Zeit gehabt, sich auf einen Nachfolger zu einigen. "Ein Parlament, das keinen Präsidenten wählen kann, kann den Prozess ‌nicht unbegrenzt in die ‌Länge ziehen, wie es versucht wird", begründete Osmani ihren Schritt.

Die Regierungspartei Vetevendosje von ⁠Ministerpräsident Albin Kurti war zuvor daran gescheitert, ‌das erforderliche Quorum ⁠für ihren Kandidaten, Außenminister Glauk Konjufca, zu sichern. Es gelang ihr nicht, die Opposition hinter sich zu ‌bringen, die auf ⁠einen Konsenskandidaten gedrängt hatte. ⁠Damit steuert das Balkanland auf den dritten Urnengang in gut einem Jahr zu. Erst am 28. Dezember hatte es eine vorgezogene Wahl gegeben, nachdem die Regierungsbildung nach der Abstimmung im Februar 2025 gescheitert war.

(Bericht von ⁠Fatos BytyciBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)