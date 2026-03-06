Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Evakuierung deutscher Urlauber

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Evakuierung deutscher Urlauber/Nahen Osten:

"Es gehört zu den Aufgaben des Staates, sich um Bürgerinnen und Bürger zu kümmern, wenn sie im Ausland in Not geraten. Und jeder, der jetzt "selber schuld!" schreit, sollte sich einen Moment in die Lage derer versetzen, die in Ungewissheit, mit Kindern, vielleicht gesundheitlich angeschlagen, in einer Region festsitzen, in der ein Flächenbrand droht. Nein, der Staat ist keine Vollkaskoversicherung. Und er kann auch nicht alle zurückholen. Aber Menschen, die sich nicht selbst helfen können, darf er nicht im Stich lassen."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation02. März · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News