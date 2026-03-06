Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Weimer gegen Buchhandel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Weimer gegen Buchhandel:

"Wie? In Göttingen gibt es eine linke Buchhandlung? Und in Bremen gleich noch eine? Die dritte, in Berlin, heißt "Schwankende Weltkugel", das ist doch unglaublich. Das muss dringend observiert werden, dachte der Verfassungsschutz. Denn wenn die Weltkugel schwankt, schwankt die Verfassung ja gleich mit. Und das darf keinesfalls geschehen. Wolfram Weimer, parteiloser Kulturstaatsminister (.), hat sich diesen Gesichtspunkt zu eigen gemacht. Aus der Liste der mehr als einhundert Buchhandlungen, die von seinem Ministerium für ihre Arbeit mit einem Preis (.) bedacht werden sollten, hat er die drei Läden (.) streichen lassen. Was sie sich zuschulden haben kommen lassen, weiß Weimer nicht. (.) Es ist nicht die Weltkugel, die schwankt, und nicht die Verfassungstreue der Buchhändler, sondern die Gesinnung des Ministers."/yyzz/DP/men

