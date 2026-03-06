ROUNDUP 2/Israel: Angriff auf Chameneis unterirdischen Bunker

8neu: Details)

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge den unterirdischen Militärbunker des getöteten Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei angegriffen und zerstört. Der unterirdische Komplex befinde sich unter iranischen Regierungsgebäuden im Zentrum der Hauptstadt Teheran, teilte das israelische Militär mit. Die Zerstörung des Bunkers sei ein weiterer Schlag für die iranische Führung, erklärte der Armeesprecher Effie Defrin.

Irans Staatsoberhaupt wurde vor fast einer Woche bei den israelischen und US-Luftangriffen im Iran getötet - laut Israels Armee noch bevor er den Bunker benutzen konnte. Danach hätten ranghohe Mitglieder der Führung den Bunker weiter benutzt. "Weil sie dachten, es sei ein sicherer Ort, zu dem nicht vorgedrungen werden kann. Sie haben sich geirrt", sagte Defrin. "Im Moment warten wir auf das Ergebnis des Angriffs."

Der von rund 50 israelischen Kampfjets angegriffener Bunker habe der Regierung "als Basis für militärische Aktivitäten" gedient, teilte Israels Armee weiter mit. Der Bunker soll sich den Angaben zufolge unterhalb mehrerer Straßen erstreckt und zahlreiche Eingänge gehabt haben. Laut Defrin liegt er auch unterhalb eines Wohngebiets.

Der Angriff auf den Komplex schwäche "die Führungs- und Kontrollfähigkeiten des Regimes" weiter, erklärte das israelische Militär.

Heftige Erschütterungen nach dem Angriff

In Teheran berichteten Augenzeugen von heftigen Explosionen und Erschütterungen, die in vielen Wohnungen zu spüren waren.

Es gab zunächst keine Angaben zu Opfern. Israels Luftwaffe hatte in den vergangenen Tagen auch wichtige Regierungsgebäude, die oberhalb des Bunkers liegen sollen, angegriffen./cir/DP/nas