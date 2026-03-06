ROUNDUP: Bahrain: Iranische Angriffe treffen Hotel und Wohngebäude

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MANAMA (dpa-AFX) - Bei mutmaßlich iranischen Angriffen auf Bahrain sind mehrere zivile Gebäude beschädigt worden. Wie das Innenministerium des Golfstaats mitteilte, wurden zwei Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama zum Ziel "iranischer Aggression". In einem der Gebäude sei ein Wohnungsbrand gelöscht worden. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben.

Der Iran reagiert auf die seit einer knappen Woche andauernden amerikanisch-israelischen Militärschläge unter anderem mit Angriffen in der Golfregion. Der kleine Inselstaat Bahrain im Persischen Golf fing nach eigenen Angaben bislang knapp 80 Raketen und mehr als 140 Drohnen aus dem Iran ab. Neben Wohngebäuden wurden dort auch eine Öl-Anlage und ein wichtiger US-Marinestützpunkt zum Ziel iranischer Angriffe. Ein Mensch wurde bei den Angriffen bisher getötet.

Auch Saudi-Arabien meldete wieder einen Angriff. Wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Riad mitteilte, wurde eine Drohne im Nordosten der Stadt abgefangen und zerstört./cmy/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation02. März · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News