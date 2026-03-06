Rüstungs-Zulieferer Vincorion plant Börsengang in Frankfurt

München, 06. Mrz (Reuters) - ⁠Mit der norddeutschen Vincorion drängt das nächste Rüstungsunternehmen an die Frankfurter Börse. Der Finanzinvestor Star Capital will sich womöglich noch vor Ostern von einem Minderheitsanteil an dem Unternehmen trennen, das er erst vor knapp vier Jahren vom Technologiekonzern Jenoptik erworben hatte. Vincorion gab am Freitag den offiziellen Startschuss für den Börsengang, der Insidern zufolge rund 300 Millionen Euro einbringen soll. Der ‌Erlös geht komplett an Star Capital. Vincorion selbst braucht vorerst kein frisches Geld, wie Vorstandschef Kajetan von Mentzingen der Nachrichtenagentur Reuters sagte: "Um den Hochlauf unserer Produktion zu steuern und unser Wachstum zu finanzieren, sind wir nicht auf ⁠zusätzliche liquide Mittel ⁠durch den Börsengang angewiesen."

Insgesamt wird Vincorion bei der Emission Insidern zufolge mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet - gezahlt hatte Star Capital 140 Millionen. Vincorion hat sich auf Energieversorgung und Mechatronik für Panzer und Flugzeuge spezialisiert, etwa Generatoren zur Stromversorgung von Fahrzeugen und Flugabwehrsystemen, Heizungen für Flugzeuge oder Stabilisatoren für Panzer. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 240 Millionen Euro, drei Jahre zuvor war noch gut halb so viel.

Dabei sitzt das Unternehmen aus Wedel bei Hamburg ‌mit 900 Mitarbeitern im Zuge der Aufrüstung in Europa auf Aufträgen im ‌Wert von rund 1,1 Milliarden Euro. "Wir rechnen in diesem Jahr mit weiterem Wachstum. Aber es ist klar, dass sich unser erwarteter aggregierter Gesamtauftragsbestand über mehrere Jahre streckt und sich nicht gleich in diesem oder im nächsten Jahr im Umsatz niederschlägt", sagte von Mentzingen.

VINCORION ⁠HAT DREI ANKERINVESTOREN

Vincorion peilt nach eigenen Angaben einen Börsengang im streng regulierten Prime Standard der Deutschen Börse für das ‌erste Halbjahr an. In der Regel dauert es von der ⁠offiziellen Ankündigung bis zur Erstnotiz maximal vier Wochen, so dass das Unternehmen noch vor Ostern sein Börsendebüt feiern könnte. Organisiert wird die Emission von den Investmentbanken Berenberg, BNP Paribas und J.P. Morgan. Für Aktien im Wert von 105 Millionen Euro - etwa ein Drittel des Gesamtvolumens - hat Star Capital schon Abnehmer gefunden: Fonds ‌von Fidelity und Invesco sowie der US-Investor T. Rowe Price ⁠haben sich zum Kauf der Papiere verpflichtet.

Das Auf und ⁠Ab an den Märkten im Zuge des Iran-Kriegs macht von Mentzingen mit Blick auf den Börsengang wenig Sorgen: "Wir sind natürlich nicht immun gegen Marktschwankungen. Aber die Signale, die wir jetzt bekommen haben, deuten darauf hin, dass ein Börsengang weiterhin aussichtsreich erscheint", sagte er zu Reuters.

Vincorion wäre nach dem österreichischen Kupfer-Spezialisten Asta Energy in diesem Jahr der zweite Neuling im Prime Standard. Im Freiverkehrs-Segment Scale feiert am Montag die Lübecker Gabler Group, die ebenfalls an die Rüstungsindustrie liefert, ihr Debüt. Ungleich größer ist mit einer Bewertung von rund 20 Milliarden Euro der deutsch-französische Panzerkonzern KNDS, dessen Börsengang in Frankfurt und Paris noch vor dem Sommer erwartet wird. Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) ⁠hatte mit seinem Börsengang in Amsterdam zu Jahresbeginn binnen weniger Tage 3,8 Milliarden Euro eingesammelt.

(Bericht von Alexander HübnerMitarbeit: Maria Rügamer in Danzigredigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)