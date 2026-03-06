Schweizer Botschaft in Teheran bleibt offen

BERN (dpa-AFX) - Die Schweiz hält ihre Botschaft in Teheran weiter offen. Sechs Schweizer und 18 lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien dort weiter tätig, teilte das Außenministerium in Bern mit. Vier Schweizer hatten das Land am 3. März verlassen.

Die Schweiz agiert als sogenannte Schutzmacht der USA im Iran. Sie vertritt dort seit dem Abbruch der amerikanisch-iranischen Beziehungen die Interessen der USA. Sie übermittelt Botschaften zwischen beiden Ländern und betreut bei Bedarf amerikanische Staatsbürger.

Die Deutsche Botschaft Teheran ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes für den Publikumsverkehr vorübergehend geschlossen. In Notfällen ist ein Bereitschaftsdienst telefonisch zu erreichen, wie es auf der Webseite der Botschaft hieß./oe/DP/men

