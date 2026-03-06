Streit zwischen Ukraine und Ungarn spitzt sich zu - Bankmitarbeiter festgenommen

Kiew/Budapest, 06. ⁠Mrz (Reuters) - Der Streit zwischen der Ukraine und Ungarn über die Lieferung russischen Öls spitzt sich zu. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha warf der Regierung in Budapest in der Nacht zum Freitag vor, sieben Mitarbeiter der staatlichen Oschadbank festgenommen und deren Geldtransporte beschlagnahmt zu haben. ‌Es handele sich um eine Geiselnahme und Diebstahl, schrieb Sybiha auf X. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban kündigte wenige Stunden später an, wichtige Transporte für die Ukraine würden in ⁠Ungarn gestoppt ⁠werden. Außerdem werde man den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union blockieren, sagte der Regierungschef im staatlichen Rundfunk.

"Wenn dies die 'Gewalt' ist, die Herr Orban heute angekündigt hat, dann ist es die Gewalt einer kriminellen Bande. Das ist Staatsterrorismus und Schutzgelderpressung", erklärte Sybiha mit Blick auf Äußerungen Orbans vom Donnerstag, in denen er angekündigt hatte, den ‌Streit um die Druschba-Pipeline "mit Gewalt" zu gewinnen. Dem ukrainischen ‌Außenminister zufolge wollten die Bankmitarbeiter Bargeld aus Österreich in die Ukraine transportieren. Nach Angaben der Oschadbank zeigten GPS-Daten die Fahrzeuge in der Nähe eines Gebäudes der ungarischen Sicherheitsdienste in Budapest an. ⁠An Bord befänden sich 40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und neun Kilogramm Gold.

Hintergrund ‌des Streits ist die Unterbrechung der Öllieferungen ⁠über die Druschba-Pipeline, die über ukrainisches Territorium führt. Die Regierung in Kiew begründet den Stopp mit Schäden durch einen russischen Angriff im Januar, die Reparatur dauere an. Ungarn und die ebenfalls von den russischen Lieferungen abhängige Slowakei werfen ‌der Ukraine dagegen vor, den Ölhahn aus ⁠politischen Gründen zugedreht zu haben. Orban, der ⁠sich am 12. April Wahlen stellen muss, hat den Krieg zum zentralen Wahlkampfthema gemacht.

Auch der Ton des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat sich mittlerweile deutlich verschärft. Er warf Orban die Blockade eines EU-Hilfspakets über 90 Milliarden Euro vor: "Wir hoffen, dass eine gewisse Person in der EU die 90 Milliarden nicht weiter blockiert", sagte Selenskyj in Kiew. Andernfalls werde man die Adresse dieser Person an die ukrainischen Streitkräfte weitergeben. "Sollen sie ihn anrufen und in ihrer eigenen Sprache mit ihm reden."

