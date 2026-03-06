TAGESVORSCHAU: Termine am 9. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26 02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26 02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26 TERMINE SONSTIGES DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale) EUR: Treffen der Euro-Gruppe EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister

