Trump: USA müssen bei Auswahl von Irans neuem Staatsoberhaupt mitreden

Dubai/Washington, 06. Mrz (Reuters) - Die USA müssen nach Darstellung von Präsident Donald Trump an der Auswahl des nächsten iranischen Staatsoberhaupts beteiligt werden. In einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur Reuters verglich Trump dies am Donnerstag mit dem Vorgehen der USA in Venezuela und sagte: "Wir werden diese Person gemeinsam mit dem Iran auswählen müssen. Wir werden diese Person auswählen müssen." Die Regelung der Nachfolge für das geistliche und politische Oberhaupt Irans, Ajatollah Ali Chamenei, der ‌am Samstag bei den Angriffen der USA und Israels auf den Iran ums Leben gekommen war, stehe noch am Anfang. Dass Chameneis Sohn Modschtaba das Amt übernehme, bezeichnete der Präsident als sehr unwahrscheinlich. Eine Stellungnahme des Irans lag zunächst nicht vor.

"Wir müssen nicht alle ⁠fünf Jahre zurückkehren ⁠und das immer wieder tun", erklärte Trump zu den jüngsten US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf die Islamische Republik. Wer Chameneis Nachfolge antreten wird, blieb auch am Donnerstag unklar. Modschtaba Chamenei gilt als Vertreter einer harten Linie. Israel hat gedroht, jeden Nachfolger, der eine feindselige Politik fortsetze, als legitimes Ziel zu betrachten. Das staatliche iranische Fernsehen wurde am Donnerstag gehackt und strahlte eine Videobotschaft von Reza Pahlavi aus, dem im Exil in den USA lebenden Sohn des letzten Schahs. "Eine schwere Schicksalslast ruht auf unser aller Schultern. Und wir werden diesen Weg gemeinsam bis zum ‌endgültigen Sieg gehen", sagte er. Auf Pahlavi angesprochen sagte Trump Reuters, es sei noch ‌sehr früh.

TRUMP: IRAN-EINSATZ WICHTIGER ALS HÖHERER BENZINPREIS

Trump äußerte sich zudem zu den Auswirkungen des Krieges auf die Ölmärkte. Die Benzinpreise seien bislang nicht stark gestiegen, erklärte der US-Präsident. "Dies ist sehr viel wichtiger als ein leichter Anstieg der Benzinpreise", sagte er über den Konflikt in Nahost. Die weltweiten Ölpreise sind seit Beginn des Krieges ⁠am Samstag um 16 Prozent gestiegen. Der durchschnittliche Benzinpreis in den USA kletterte seit vergangener Woche um 27 Cent auf 3,25 Dollar pro ‌Gallone (etwa 0,73 Euro pro Liter), wie der Automobilclub AAA mitteilte. Damit liegt der ⁠Preis 15 Cent über dem Niveau vor einem Jahr. Der Benzinpreis gilt in den USA als politisch wichtiges Thema vor den Kongresswahlen im November.

Die für den Welthandel strategisch wichtige Straße von Hormus werde man offen halten, kündigte Trump an. "Sie haben keine Marine mehr", sagte er über den Iran. "Ihnen ist bekannt, dass ihre Marine jetzt auf dem Meeresboden liegt." Er verfolge die Lage ‌in der Meerenge aufmerksam. Die vom Iran blockierte Straße von Hormus ist ⁠die Transportader für rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und ⁠Flüssigerdgasversorgung. Wegen des Krieges ist der Schiffsverkehr hier nahezu zum Erliegen gekommen, was sich auch auf den Benzinpreis in Deutschland auswirkt.

TRUMP ZU KURDENOFFENSIVE: "ICH FINDE DAS WUNDERBAR"

Trump ermutigte zudem die iranischen Kurden, in die Offensive zu gehen. "Ich finde es wunderbar, dass sie das tun wollen. Ich wäre voll dafür", sagte der Präsident. Auf die Frage, ob die USA Luftunterstützung gewähren oder angeboten hätten, antwortete er: "Das kann ich Ihnen nicht sagen." Er fügte jedoch hinzu, das Ziel der Kurden sei es, "zu gewinnen". Er ergänzte: "Wenn sie das tun, ist das gut." Zum militärischen Verlauf insgesamt sagte Trump, der Einsatz im Iran komme schneller voran als geplant.

Trumps Vergleich mit Venezuela bezieht sich auf den dortigen Machtwechsel in diesem Jahr: Vizepräsidentin Delcy Rodriguez hatte das Amt des Staatschefs übernommen, nachdem US-Sicherheitskräfte den sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro im Januar festgenommen und ⁠in die USA gebracht hatten. Trump hatte Rodriguez seine Unterstützung ausgesprochen und sie für ihre Kooperation gelobt, die den USA den Zugang zur venezolanischen Ölindustrie sichert.

