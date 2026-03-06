Umfrage: CDU und Grüne kurz vor Wahl in Baden-Württemberg gleichauf

Berlin, 06. ⁠Mrz (Reuters) - Die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist wieder offen. Einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF zufolge kommen sowohl CDU als auch Grüne derzeit auf 28 Prozent, wie der Sender am späten Donnerstagabend mitteilte. ‌Für die Grünen ist das gegenüber der Vorwoche ein Plus von drei Prozentpunkten, für die CDU ein Plus von einem Punkt. Allerdings ⁠lag die ⁠CDU lange deutlich vorne.

Die Grünen holen vor allem wegen ihres Spitzenkandidaten Cem Özdemir auf. 47 Prozent gaben in der Umfrage an, den früheren Bundesminister lieber als Ministerpräsidenten zu haben. Für den deutlich weniger bekannten CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel sprachen sich nur 24 Prozent aus.

In ‌Baden-Württemberg wird am Sonntag gewählt. Die Umfragen ‌deuten darauf hin, dass Grüne und CDU weiter zusammen regieren werden. Offen ist aber, wer den Ministerpräsidenten dabei stellen kann. Winfried Kretschmann tritt nicht ⁠mehr an. Als erster und bisher einziger grüner Regierungschef eines deutschen ‌Bundeslandes ist er in Baden-Württemberg bereits ⁠seit 2011 im Amt. Davor hatte über Jahrzehnte die CDU den Ministerpräsidenten im Südwesten gestellt.

Die anderen Parteien spielen bei der Wahl am Sonntag nur eine Nebenrolle. Die SPD kommt ‌laut ZDF-Politbarometer derzeit auf acht Prozent, ⁠die FDP in ihrer Hochburg ⁠auf 5,5 Prozent. Die AfD kann mit 18 Prozent rechnen, die Linke mit 5,5 Prozent.

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren erzielten die Grünen mit 32,6 Prozent ein Rekordergebnis, die CDU war mit 24,1 Prozent auf ein historisches Tief gefallen. Die SPD kam damals auf elf Prozent, die FDP auf 10,5 Prozent und die AfD auf 9,7 Prozent. Die Linke war an der Fünf-Prozent-Hürde ⁠gescheitert.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)