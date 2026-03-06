UN: Über 100.000 Vertriebene durch Kämpfe zwischen Pakistan und Afghanistan

Kabul, 06. ⁠Mrz (Reuters) - Die vor gut einer Woche ausgebrochenen Kämpfe zwischen Pakistan und Afghanistan haben nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) mehr als 100.000 Menschen in die Flucht getrieben. Allein in Afghanistan seien rund 115.000 Menschen vertrieben ‌worden, in Pakistan etwa 3000, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk am Freitag mit. Die Lage in Afghanistan und Pakistan bleibe angespannt. An der Grenze ⁠der beiden ⁠südasiatischen Länder lieferten sich gegnerische Truppen weiter heftige Gefechte. Der Konflikt war in der vergangenen Woche eskaliert, als Pakistan Luftangriffe auf mutmaßliche Extremisten-Stellungen in Afghanistan flog. Eine diplomatische Lösung ist derzeit nicht in Sicht.

Es gebe nichts zu besprechen und keine Verhandlungen, sagte der ‌pakistanische Regierungssprecher Mosharraf Zaidi im staatlichen Fernsehen. Das ‌Militär setze seine Luftangriffe auf Einrichtungen der Taliban fort, darunter den Luftwaffenstützpunkt Bagram und Stellungen in der Taliban-Hochburg Kandahar. Das afghanische Verteidigungsministerium meldete seinerseits ⁠Angriffe auf pakistanische Militäranlagen entlang der 2600 Kilometer langen Grenze. In Kabul ‌versammelten sich einem Augenzeugen zufolge ⁠am Freitag Dutzende Menschen, um gegen die pakistanischen Angriffe auf afghanisches Gebiet zu protestieren.

Die Regierung in Islamabad wirft den in Afghanistan herrschenden Taliban vor, militanten Gruppen Unterschlupf zu gewähren, die ‌von afghanischem Boden aus Angriffe ⁠auf Pakistan verüben. Die Taliban weisen ⁠dies zurück und bezeichnen die Gewalt in Pakistan als innerstaatliches Problem. Die UN-Mission in Afghanistan bezifferte die Zahl der getöteten Zivilisten seit Ausbruch der Kämpfe auf 56, während die Taliban von 110 Toten sprachen. Laut UN wurden 128 Zivilisten verletzt. Pakistan weist alle diese Zahlen zurück und betont, nur Extremisten und deren Infrastruktur ins Visier zu nehmen.

