USA: Arbeitslosigkeit steigt überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Februar unerwartet gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 4,3 Prozent erwartet./jkr/jsl/nas