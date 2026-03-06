Konjunkturdaten

Beschäftigung in den USA ist im Februar unerwartet gefallen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Das Washington-Monument
Quelle: Adobe.com/blvdone

Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Februar unerwartet gefallen. Außerhalb der Landwirtschaft sank die Zahl der Stellen um 92.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit 55.000 neuen Stellen gerechnet. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 69.000 Stellen nach unten revidiert.

Die Arbeitslosigkeit stieg daher stärker als erwartet. Die Arbeitslosenquote legte um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 4,3 Prozent erwartet.

Das könnte dich auch interessieren

Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
Dax Tagesrückblick 05.03.2026
Dax rutscht deutlich ab - steigende Ölpreise verunsichern Anlegergestern, 17:57 Uhr · onvista
Dax rutscht deutlich ab - steigende Ölpreise verunsichern Anleger
Dax Chartanalyse 06.03.2026
Dax-Erholung wird erwartungsgemäß verkauftheute, 11:28 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Investmentexperte im Interview
Krieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen siehtheute, 14:30 Uhr · onvista
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Alle Premium-News