USA: Löhne legen etwas stärker als erwartet zu

Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Löhne im Februar etwas stärker als erwartet gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Wert von 0,3 Prozent erwartet. Im Januar hatte das Lohnplus ebenfalls bei 0,4 Prozent gelegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im Januar um 3,8 Prozent. Hier war ein Anstieg um 3,7 Prozent erwartet worden./jsl/jkr/men

