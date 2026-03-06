Wahl in Nepal: Partei von Ex-Rapper Shah liegt in Führung

06. ⁠Mrz
Kathmandu, 06. ⁠Mrz (Reuters) - Bei der Parlamentswahl in Nepal liegt die Partei des ehemaligen Rappers Balendra Shah Teilergebnissen zufolge deutlich vorn. Die erst vor drei Jahren gegründete zentristische Rastriya Swatantra Party ging in 52 ‌der 65 Wahlkreise, für die am Freitagmittag (Ortszeit) Trends vorlagen, in Führung. Damit lässt Shahs Lager die alteingesessenen Parteien weit ⁠hinter sich. ⁠Der unter dem Namen "Balen" bekannte 35-Jährige gilt besonders unter jungen Wählern als Hoffnungsträger. Shah, ehemaliger Bürgermeister der Hauptstadt Kathmandu, hatte Wahlkampf gegen die herrschende Klasse geführt. Der Urnengang folgt auf monatelange Unruhen in dem 30-Millionen-Einwohner-Land zwischen China und Indien.

Shahs ‌Aufstieg wird als direkte Folge von Unzufriedenheit ‌mit den traditionellen Machtstrukturen gewertet. Im September hatten von der Jugend angeführte Proteste gegen ein Verbot sozialer Medien zum Rücktritt des ⁠ehemaligen Ministerpräsidenten K.P. Sharma Oli geführt.

Beim jetzigen Votum besonders symbolträchtig ‌ist Shahs Vorsprung im Wahlkreis Jhapa ⁠5, der Heimatbasis Olis. Dessen Kommunistische Partei (UML) führte landesweit lediglich in vier Wahlkreisen, die älteste Partei des Landes, der Nepal Congress, in sechs.

Shah hatte seine Popularität ursprünglich ‌mit Rap-Musik erlangt, in ⁠der er die herrschende Klasse kritisierte. ⁠Ein Wahlsieg Shahs wäre der vorläufige Höhepunkt eines politischen Umbruchs in dem Himalaya-Staat, der seit Jahrzehnten von Instabilität, Arbeitslosigkeit und Korruption geprägt ist.

Insgesamt werden 165 der 275 Sitze im Unterhaus durch Direktwahl vergeben, der Rest über das Verhältniswahlrecht. Mit verlässlichen Ergebnissen der Direktwahlen wird am Freitag bis Samstag gerechnet.

(Bericht von Gopal Sharma, bearbeitet von Elke Ahlswede, rediigert ⁠von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

