Wirtschaftsverbände: Schnelle Reformen statt Tankrabatt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Iran-Krieg

München (dpa) - Die Deutsche Wirtschaft will lieber schnelle Reformen als eine Spritpreisbremse. Vor einem Spitzengespräch mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) in München positionierten sich die Chefs der großen deutschen Spitzenverbände der Wirtschaft klar gegen einen Tankrabatt als Reaktion auf die massiv gestiegenen Spritpreise. Viel wichtiger sei es, jetzt Reformen einzuleiten und die Menschen insgesamt zu entlasten.

Man merke immer häufiger, dass es nicht funktioniere, «dass wir Probleme mit Geld ersticken», sagte Rainer Dulger, der Präsident des Arbeitgeberverbands BDA zu einer möglichen Neuauflage der Spritpreisbremse. Sein Kollege Peter Adrian, Präsident der Industrie- und Handelskammer, sagte: «Die Zeiten, die man damit verbringen kann, Probleme wegzusubventionieren, sind vorbei.»

Nicht kurzfristig in den Markt eingreifen

Jörg Dittrich, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), lehnt einen Tankrabatt ebenfalls ab und fordert stattdessen schnelle Reformen. Er betonte, dass eine Spritpreisbremse nur eine «Hauruck-Einzelmaßnahme» wäre. Die hohen Energiekosten beträfen ja nicht nur den Sprit.

Ähnlich äußerte sich der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger. Ein Tankrabatt sei keine gute Idee. «Jetzt zu versuchen, kurzfristig in den Markt einzugreifen, wird nichts bringen», sagte er.

Reformen müssen in den Betrieben ankommen

Die Reformpläne der Bundesregierung gehen den Verbandsvertretern dabei nicht schnell genug. Man müsse jetzt darauf drängen, dass sie auch umgesetzt würden, sagte Dulger. Zudem sei es wichtig, dass es eine Entlastung bei den Lohnnebenkosten gebe, damit die Menschen mehr in der Lohntüte hätten.

Der Iran-Krieg hatte in den letzten Tagen einen massiven Anstieg der Spritpreise sowie der Kosten für Öl und Gas nach sich gezogen. Das sorge für zusätzlichen Druck, mit den Reformen voranzukommen, sagte Dulger.

Das könnte dich auch interessieren

Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Ein Dollar-Schein hinter Kurssymbolen.
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken02. März · onvista
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirken
Geplantes Altersvorsorge-Depot
ETFs kaufen und Geld vom Staat kassieren – so soll’s funktionierengestern, 16:37 Uhr · onvista
ETFs kaufen und Geld vom Staat kassieren – so soll’s funktionieren
Vorbörse 06.03.2026
Dax startet Erholungsversuchheute, 08:17 Uhr · onvista
Dax startet Erholungsversuch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Drei relevante Bedingungen
Ölpreisschock: Ab wann es kritisch für Aktien wird03. März · onvista
Iran-Krieg sorgt für Volatilität
S&P 500, Gold und Rohöl im Chart-Check03. März · onvista
Alle Premium-News