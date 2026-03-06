Zahl der Firmengründungen 2025 deutlich gestiegen

Reuters · Uhr
Berlin, 06. ⁠Mrz (Reuters) - Die Zahl der Betriebsgründungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr trotz der schwachen Konjunktur deutlich gestiegen. Rund 130.100 wirtschaftlich bedeutende Unternehmen wurden 2025 neu gegründet und damit 7,6 ‌Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Zugleich erhöhte sich die Zahl ⁠der ⁠vollständigen Aufgaben von Firmen mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung nur leicht um 0,8 Prozent auf etwa 99.900.

Damit übertraf die Zahl der Gründungen größerer Betriebe die der Aufgaben. Dies war seit Beginn der Zeitreihe 2003 in jedem Jahr ‌der Fall. Als Betriebe mit größerer wirtschaftlicher ‌Bedeutung werten die Statistiker unter anderem Gründungen von juristischen Personen oder Personengesellschaften. Auch im Handelsregister eingetragene Firmen oder Betriebe ⁠mit Beschäftigten zählen dazu.

Bezogen auf die Gesamtzahl aller Gewerbe gab ‌es 2025 ebenfalls einen deutlichen ⁠Anstieg bei den Neugründungen. Ihre Zahl erhöhte sich zum Vorjahr um 7,7 Prozent auf rund 640.500. Die Zahl der vollständigen Aufgaben sank hingegen leicht um ‌0,2 Prozent auf etwa ⁠502.200.

Die Statistiker unterscheiden zwischen Neugründungen ⁠und der Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen. Zu letzteren zählen auch Betriebsübernahmen, Umwandlungen oder Zuzüge. Analog verhält es sich bei den Gewerbeabmeldungen, die neben den vollständigen Aufgaben auch Betriebsübergaben oder Fortzüge umfassen. Die Zahl aller Gewerbeanmeldungen stieg 2025 um 6,4 Prozent, während die Zahl der Abmeldungen um ein Prozent zurückging.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von ⁠Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

