Israels Armee greift erneut im Iran an

dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe fliegt in der Nacht nach eigenen Angaben weitere Angriffe im Iran. Man habe eine "breite Welle" an Attacken gegen Infrastruktur begonnen, teilte das Militär in der Nacht mit. Kurz zuvor war Israels Luftabwehr wegen Raketenbeschusses aus dem Iran im Einsatz gewesen. Bald darauf wurde wieder Entwarnung gegeben, die Bevölkerung könne die Schutzräume wieder verlassen, teilte die Armee mit. Berichte über Verletzte gab es nicht./ln/DP/zb

