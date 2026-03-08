Chameneis Sohn Modschtaba neuer oberster Führer im Iran
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, ist zum neuen obersten Führer im Iran gewählt worden. Das berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf das zuständige Wahlgremium./da/DP/zb
