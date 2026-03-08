Erneut Angriffe in Saudi-Arabien und Kuwait

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien und Kuwait sind erneut Ziel von Angriffen geworden. Das saudische Verteidigungsministerium teilte in der Nacht auf der Plattform X mit, dass im Osten der Hauptstadt Riad sechs Drohnen abgefangen und zerstört worden seien. In Kuwait wurden Treibstofftanks des internationalen Flughafens des Landes Ziel von Drohnenangriffen, wie das Verteidigungsministerium auf X bekanntgab. Die Streitkräfte seien zur Abwehr der "Welle feindlicher Drohnen" im Einsatz gewesen. Nähere Angaben machten die beiden Golfstaaten nicht.

Als Reaktion auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge im Iran greift Teheran seit einer Woche eine ganze Reihe arabischer Länder an, in denen die USA Militärstützpunkte unterhalten.

Irans Präsident Massud Peseschkian nannte zuvor als Bedingung für eine Einstellung der Luftangriffe auf die Nachbarländer, dass von deren Territorium keine Attacken auf sein Land erfolgten. Zugleich entschuldigte er sich für die Angriffe. Sie seien "das Ergebnis der chaotischen Situation nach dem Tod mehrerer hochrangiger Kommandeure, als die Streitkräfte führungslos waren und eigenständig handeln mussten", sagte er./ln/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Jetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“gestern, 13:30 Uhr · Acatis
Investmentexperte im Interview
Krieg, KI, günstige Aktien: Wo Fondsprofi Hendrik Leber Chancen sieht06. März · onvista
Alle Premium-News