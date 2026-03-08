Hochrechnungen: Grüne knapp vor CDU in Baden-Württemberg
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg liefern sich Grüne und CDU ein enges Rennen um Platz eins. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF liegen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir knapp vor der CDU mit Landeschef Manuel Hagel./shy/DP/mis
