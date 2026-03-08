Özdemir holt Stuttgarter Direktmandat mit weitem Vorsprung

dpa-AFX
STUTTGART (dpa-AFX) - Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat auch seinen eigenen Wahlkreis in Stuttgart deutlich für sich entscheiden können und das Direktmandat für seine Partei in der Landeshauptstadt gewonnen. Nach dem vorläufigen Ergebnis gewann Özdemir 47,9 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Stuttgart II - das sind 9 Prozentpunkte mehr als sein Vorgänger, Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann, 2021 eingefahren hatte. Auf dem zweiten Platz folgt der Bruder des Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper, Klaus Nopper, mit 25,0 Prozent.

Den Grünen gelang laut vorläufigem Ergebnis in den vier Stuttgarter Wahlkreisen erneut der Durchmarsch: Sie gewannen alle vier Direktmandate. Die Öko-Partei hatte bereits bei den Wahlen 2016 und 2021 alle vier Stuttgarter Wahlkreise gewinnen können./mov/DP/zb

