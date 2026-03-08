Vergangene Woche war ein Gesetzentwurf zur ersten Lesung im Bundestag, der die private Altersvorsorge in Deutschland neu regeln soll. Hintergrund: Die nach der Jahrtausendwende eingeführte Riester-Rente funktioniert nicht mehr, ist teuer und immer unbeliebter. Mit der Reform will der Gesetzgeber neue Möglichkeiten schaffen, privat vorzusorgen – etwa mit ETFs – und dabei Geld vom Staat zu bekommen.

Doch Verbraucherschützer wie Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg halten die Pläne für falsch. Im Gespräch mit onvista kritisiert er vor allem die komplexe Struktur und weiterhin zu hohe Kosten.

Herr Nauhauser, die Bundesregierung will die private Altersvorsorge neu ordnen und hat eine entsprechende Reform auf den Weg gebracht. Sie haben die Pläne scharf kritisiert. Was stört Sie denn?

Die Reform benennt die richtigen Probleme, liefert aber die falschen Antworten. Das Kernproblem ist seit 25 Jahren dasselbe: Verbraucher suchen Beratung und treffen auf Verkäufer. Verkäufer, die von Provisionen leben und deshalb das verkaufen, was ihnen am meisten bringt – nicht das, was dem Kunden nützt. Daran ändert diese Reform nichts. Gar nichts.

Die Reform sieht vor, dass wie bisher Versicherungen mit 100 Prozent Beitragsgarantie für die private Vorsorge abgeschlossen werden können. Daneben soll es Versicherungen mit 80 Prozent Garantie geben. Und, dritte Möglichkeit, das Altersvorsorge-Depot, mit dem man auf eigene Faust ohne Garantie investiert: zum Beispiel in ETFs. Ist das nicht ein großer Fortschritt zum Status Quo?

Für diejenigen, die sich gut informieren und auskennen, kommen damit Alternativen hinzu. Das ist aber leider die Minderheit. Für all diejenigen, die sich nicht auskennen, wird sich nichts ändern – sie brauchen Beratung, die sie nicht bekommen. Zumal mit den geplanten neuen Varianten die Welt für sie eher noch komplizierter wird.

Was schlagen Sie stattdessen vor?

Wir brauchen eine Alternative, die allen Verbrauchern offensteht, in die sie einfach, kostengünstig und transparent investieren können; einen breit diversifizierten Vorsorgefonds.

Die Schweden machen es vor. Dort kommen aufgrund der minimalen Kosten 99 Prozent der Erträge auch wirklich beim Anleger an, mit im Schnitt zweistelligen jährlichen Renditen seit über zwanzig Jahren.

Auch die Koalition will die Kosten begrenzen: Maximal 1,5 Prozent sollen diejenigen zahlen, die im Altersvorsorge-Depot keine eigenen Entscheidungen treffen wollen und in ein Standard-Produkt investieren.

Ja, und diese 1,5 Prozent sind im Vergleich zu 0,07 Prozent bei den Schweden ein enormer Unterschied. Das bedeutet bei einer Laufzeit von 40 Jahren und fünf Prozent Vorkostenrendite pro Jahr, dass nur rund 50 Prozent der Kapitalmarkterträge bei den Sparern ankommen. Denn: Ähnlich wie einen Zinses-Zinseffekt gibt es auch einen Kosten-Kosten-Effekt, der mit der Zeit immer größer wird.

Beim Vorsorge-Depot soll es verschiedene Anbieter geben, die um Kundinnen und Kunden konkurrieren. Dieser Wettbewerb könnte doch die Kosten drücken.

Nein, das hat schon bislang bei Riester nicht funktioniert. Es kamen doch nicht die besten Produkte zu den Verbrauchern. Sondern es wurden diejenigen verkauft, die Provision bringen, also tendenziell zu teuer und renditeschwach für Sparerinnen und Sparer sind.

Am Ende ist es so, dass sich Versicherer auch in diesem Markt über hohe Vertriebs-Provisionen weiterhin ihre hohen Marktanteile sichern werden. Besonders günstige Produkte werden allenfalls ein Nischendasein fristen.

Quelle: Privat

Zur Person: Niels Nauhauser leitet den Fachbereich Altersvorsorge, Banken und Kredite bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Daneben ist er als Autor und Dozent tätig und beschäftigt sich insbesondere mit Geldanlage, Altersvorsorge und Verbraucherschutz im Finanzmarkt.

Bemerkenswert am neuen Gesetzentwurf ist, dass der soziale Gedanke aus Riester – ich kann, wenn ich wenig verdiene, überproportional hohe Zulagen erhalten – getilgt wurde. Jetzt soll es für jeden Euro die gleiche Förderung geben, weil das einfacher zu handhaben ist.

Das ist eine zutreffende Feststellung. Aber: Diejenigen, die private Vorsorge dringend bräuchten, profitieren trotz dieses sozialen Gedankens wenig von Riester. Obwohl der Vertrieb über Provisionen ein Verkaufsinteresse hat, sorgt er oft nicht dafür, dass die Förderung auch ankommt. Viele Menschen, die eigentlich Anspruch auf Zulagen hätten, bekommen gar keine, weil das schnelle Geld im Vertrieb nur mit dem Verkauf verdient wird, nicht mit dem Papierkram im Anschluss.

Zweitens hat die ärmere Hälfte der Bevölkerung ein Durchschnitts-Vermögen von 6.000 Euro. Der größte Block davon ist das eigene Auto. Die haben nichts übrig, um fürs Alter zu sparen; schon gar nicht die 100 Euro im Monat, die nötig wären, um die maximale Förderung nach dem neuen Gesetzentwurf zu erhalten.

Wie bewerten Sie denn die neue Fördermechanik?

Die Änderung ist auf den ersten Blick nachvollziehbar, weil sie etwas einfacher ist. Aber sie führt eben auch dazu, dass die vom Einzelnen geforderten Einzahlungen höher sind als bislang.

Und grundsätzlich gilt: Der Staat gibt Milliarden aus, um sicherzustellen, dass Menschen im Alter nicht arm sind. Das Geld landet aber zu einem guten Teil bei der Finanz- und Versicherungsindustrie – nicht bei den Sparenden. Das ist kein gutes Geschäft. Weder für die Verbraucher noch für den Steuerzahler.

Welche ETFs sich gut für langfristiges Sparen eignen – mit oder ohne staatlicher Förderung –, zeigen wir dir in unserem Altersvorsorge-Musterdepot.

Haben Sie Hoffnung, dass sich daran etwas ändert, bis das Gesetz verabschiedet wird?

(überlegt) Ja, immer. Wir haben gute Argumente auf unserer Seite und setzen darauf, dass es sich die Abgeordneten gut überlegen, wie eine sinnvolle Lösung aussehen kann.

Ihren Nutzern bei onvista, die ja vor allem Selbstentscheider sind, möchte ich noch einige Dinge zu bedenken geben: Erstens. Wer auf eigene Faust mit ETFs vorsorgt, profitiert von minimalen Gebühren, Teilfreistellung und geringer Abgeltungssteuer - und bleibt flexibel. In einem Altersvorsorge-Depot kommt man nicht mehr ganz so einfach und schnell ans Geld ran. Zweitens werden die Auszahlungen im Alter ohne Teilfreistellung voll mit dem persönlichen Grenzsteuersatz besteuert.

Dafür kann man aber die Einzahlungen steuerlich geltend machen...

Ja, das ist ein Pluspunkt. Aber dennoch sollte man bedenken, dass im Alter eben unter Umständen hohe Abzüge drohen. Drittens wird der Mantel – also das Altersvorsorge-Depot an und für sich, das man braucht, um die Förderung zu bekommen – Geld kosten.

Ich rechne damit, dass das ähnlich viel kosten wird wie die Anlage mit einem Robo Advisor. Sprich: rund 50 Basispunkte, also 0,5 Prozentpunkte Kosten pro Jahr, die zu den ETF-Gebühren dazu kommen.

Und viertens dürfen in ein solches Depot nur ETFs bis zur Risikoklasse fünf. Wenn die Aktienmärkte mal stärker fallen, dann kann ein schnöder Welt-Aktien-ETF auch schon mal in Kategorie sechs fallen. Dann müsste der Depot-Anbieter diesen ETF verkaufen. Auch das kann zum Problem werden. Man sollte sich also vorher die Details der Angebote kritisch anschauen.

