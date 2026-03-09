Wall Street
Aktien New York: Energiepreis-Rally lässt den Dow weiter absacken
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/Péter Mács
Der eskalierende Krieg im Nahen Osten sowie erneut stark steigende Öl- und Gaspreise haben die US-Börsen am Montag stark belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte um 1,6 Prozent auf 46.726 Punkte ab und setzte damit seine jüngste Talfahrt fort. Aktuell notiert das Börsenbarometer auf dem Niveau von Ende November.
Der marktbreite S&P 500 sank um 1,4 Prozent auf 6.648 Zähler zu. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent auf 24.364 Punkte nach unten.
