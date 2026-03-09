APA ots news: Industriestrategie Österreich 2035: Analyse sieht erheblichen...

Industriestrategie Österreich 2035: Analyse sieht erheblichen Konkretisierungsbedarf in der Umsetzung

Wien (APA-ots) - Mit der Industriestrategie 2035 hat die Bundesregierung  
erstmals ein 
ressortübergreifendes industriepolitisches Grundsatzdokument 
vorgelegt. Eine aktuelle Kurzanalyse ordnet die Strategie als 
wichtigen Orientierungsrahmen ein, sieht jedoch deutlichen 
Konkretisierungsbedarf. 

Die Analyse zeigt, dass rund 60 % der 117 Maßnahmen zumindest 
teilweise auf Absichtserklärungen beruhen. Klare Zuständigkeiten sind 
nur bei knapp 40 % der Maßnahmen ausgewiesen, und für mehr als die 
Hälfte bleibt die Finanzierung unklar. 

Empfohlen wird die Entwicklung handlungsfeldspezifischer Roadmaps 
sowie ein wirkungsorientiertes Monitoring- und Evaluierungssystem. 
Ziel ist es, die Industriestrategie von einem programmatischen 
Leitdokument in eine verbindliche, adaptive Steuerungsarchitektur bis 
2035 zu überführen. 

Zur Kurzanalyse: Produktivitätsrat - Industriestrategie 
Österreich 2035: Von der programmatischen Leitlinie zur wirksamen 
Umsetzungs- und Steuerungsarchitektur 

