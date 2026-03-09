Börsen in Ostasien brechen nach Ölpreisanstieg ein

TOKIO/SEOUL (dpa-AFX) - Die Börsen in Ostasien haben mit heftigen Verlusten auf den rasanten Anstieg der Ölpreise reagiert. In Tokio stürzte der Nikkei-Index für 225 führende Werte im frühen Handel um bis zu knapp acht Prozent ab. Zuletzt lag das Minus bei rund sieben Prozent auf 51.845 Punkte.

Hohe Verluste verzeichnete auch die Börse in Südkorea. In Seoul rutschte der Kospi mehr als acht Prozent auf 5.120 Punkte ab.

Der Ölpreis war zuvor infolge des Iran-Kriegs erstmals seit Jahren wieder auf mehr als 100 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) angestiegen. Am Morgen kletterte der Preis für die Referenzsorte Brent um 26 Prozent auf 116,70 Dollar. Der Import von Öl ist für die ostasiatischen Volkswirtschaften von herausragender Bedeutung.

Seit Beginn des Iran-Kriegs vor etwas mehr als einer Woche beläuft sich das Plus beim Ölpreis inzwischen auf 60 Prozent: Ende Februar lag der Preis noch um die 70 Dollar pro Barrel. Auch die Spritpreise sind seither deutlich angestiegen.