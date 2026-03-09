Brent Crude Future (Kontrakt Apr 26) - Kurs dreistellige Notierungen

Der Ölpreis ist in der vergangenen Woche um 34 % gestiegen. Grund genug für ein Update zu unseren letzten Einschätzungen (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 3. März und vom 23. Februar ). Der Spurt über die Schlüsselzone aus dem Abwärtstrend seit April 2024 und der 90-Monats-Linie (akt. bei 71,44/72,68 USD) hat seine Wirkung nicht verfehlt. Zusammen mit der letzten Woche gerissenen Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 73,91 USD) entsteht hier in Zukunft ein wichtiger Rückzugsbereich für das „schwarze Gold“. Vielleicht noch bedeutender ist der jüngst vollzogene Sprung über die horizontalen Hürden bei rund 80 USD, denn dadurch kann die Kursentwicklung der letzten 12 Monate als klassischer Doppelboden interpretiert werden. Das rechnerische Anschlusspotenzial aus der unteren Umkehr von rund 20 USD hat der Ölpreis bereits zum Großteil ausgeschöpft. Dennoch legt die beschriebene Trendwendeformation perspektivisch wieder dreistellige Ölnotierungen nahe, zumal auch der MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Der Stop-Loss für bestehende Engagements kann indes auf das Niveau der Nackenlinie des o. g. Doppelbodens bei 80 USD nachgezogen werden.

Brent Crude Future (Kontrakt Apr 26) (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Brent Crude Future (Kontrakt Apr 26)

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.