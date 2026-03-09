Brent Crude Future (Kontrakt Apr 26) - Kurs dreistellige Notierungen
HSBC · Uhr
Kurs dreistellige Notierungen
Der Ölpreis ist in der vergangenen Woche um 34 % gestiegen. Grund genug für ein Update zu unseren letzten Einschätzungen (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 3. März und vom 23. Februar). Der Spurt über die Schlüsselzone aus dem Abwärtstrend seit April 2024 und der 90-Monats-Linie (akt. bei 71,44/72,68 USD) hat seine Wirkung nicht verfehlt. Zusammen mit der letzten Woche gerissenen Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 73,91 USD) entsteht hier in Zukunft ein wichtiger Rückzugsbereich für das „schwarze Gold“. Vielleicht noch bedeutender ist der jüngst vollzogene Sprung über die horizontalen Hürden bei rund 80 USD, denn dadurch kann die Kursentwicklung der letzten 12 Monate als klassischer Doppelboden interpretiert werden. Das rechnerische Anschlusspotenzial aus der unteren Umkehr von rund 20 USD hat der Ölpreis bereits zum Großteil ausgeschöpft. Dennoch legt die beschriebene Trendwendeformation perspektivisch wieder dreistellige Ölnotierungen nahe, zumal auch der MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Der Stop-Loss für bestehende Engagements kann indes auf das Niveau der Nackenlinie des o. g. Doppelbodens bei 80 USD nachgezogen werden.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Der Ölpreis ist in der vergangenen Woche um 34 % gestiegen. Grund genug für ein Update zu unseren letzten Einschätzungen (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 3. März und vom 23. Februar). Der Spurt über die Schlüsselzone aus dem Abwärtstrend seit April 2024 und der 90-Monats-Linie (akt. bei 71,44/72,68 USD) hat seine Wirkung nicht verfehlt. Zusammen mit der letzten Woche gerissenen Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 73,91 USD) entsteht hier in Zukunft ein wichtiger Rückzugsbereich für das „schwarze Gold“. Vielleicht noch bedeutender ist der jüngst vollzogene Sprung über die horizontalen Hürden bei rund 80 USD, denn dadurch kann die Kursentwicklung der letzten 12 Monate als klassischer Doppelboden interpretiert werden. Das rechnerische Anschlusspotenzial aus der unteren Umkehr von rund 20 USD hat der Ölpreis bereits zum Großteil ausgeschöpft. Dennoch legt die beschriebene Trendwendeformation perspektivisch wieder dreistellige Ölnotierungen nahe, zumal auch der MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Der Stop-Loss für bestehende Engagements kann indes auf das Niveau der Nackenlinie des o. g. Doppelbodens bei 80 USD nachgezogen werden.
Brent Crude Future (Kontrakt Apr 26) (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Brent Crude Future (Kontrakt Apr 26)
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Vorbörse 09.03.2026Deutliche Verluste zum Wochenstart - Dax fällt auf 23.000 Punkteheute, 08:19 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista