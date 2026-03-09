Berlin, 08. ⁠Mrz (Reuters) - CDU und SPD steuern auf eine stärkere Koppelung der Renten an die Lebensarbeitszeit statt an ein genaues Renteneintrittsalter zu.

"Genau darüber reden wir", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Sonntagabend in der ARD ‌auf eine entsprechende Frage. "Ich finde, es macht einen Unterschied, wenn einer mit 16, 17 anfängt zu arbeiten, eine Maurerausbildung macht ⁠und dann ⁠45 Jahre arbeitet", fügte er hinzu.

Am Freitag hatte sich auch Kanzler Friedrich Merz dafür ausgesprochen. "Dass man über diese Komponente redet, dass das eine Rolle spielt, finde ich richtig", sagte Linnemann. Auch von SPD-Generalsekretär Tim Küssendorf kam Zustimmung. "Wir sind da ‌auf einem guten Weg", sagte er. Man ‌habe einen festen Zeitplan vereinbart und spüre schon jetzt eine Annäherung bei den Partnern, sagte er mit Blick auf die eingesetzte ⁠Rentenkommission, die ihre Vorschläge Ende Juni vorlegen soll.

AfD-Co-Chefin Alice Weidel wiederholte ‌die Forderung ihrer Partei, dass ⁠auch Politiker und Beamte künftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten. Wie Union und SPD forderte auch sie eine Stärkung der betrieblichen und privaten Vorsorge. Zudem solle es ‌einen Ausgleichsfonds geben, "eine Kapitaldeckung ⁠zu der umlagefinanzierten ersten Säule", also ⁠der gesetzlichen Rentenversicherung. Das von der AfD geforderte Niveau von 70 Prozent der Altersbezüge gegenüber dem Arbeitseinkommen soll dann aber aus allen Einkünften zusammengerechnet werden. Die schwarz-rote Koalition hatte die sogenannte Haltelinie der gesetzlichen Altersversorgung bei 48 Prozent eines durchschnittlichen Arbeitseinkommens verlängert. Dazu kämen dann in allen Planungen der Parteien betriebliche und private Altersvorsorge.

(Bericht von Andreas Rinke ⁠redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)