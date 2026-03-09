CDU will Führung Özdemirs nur mit Bedingungen akzeptieren

- von Andreas Rinke ⁠und Holger Hansen und Markus Wacket

Berlin, 09. Mrz (Reuters) - In der CDU wird der Führungsanspruch des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg infrage gestellt. "Es gibt keinen Automatismus zur Übereinstimmung von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU Baden-Württemberg", sagte CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel am Montag nach den CDU-Gremiensitzungen in Berlin mit Blick auf eine künftige Regierungskoalition in Stuttgart. Politiker wie der aus Nordrhein-Westfalen stammende CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn sprachen sich für ein sogenanntes israelisches Modell aus: Danach wechseln sich zwei Parteien ‌im Amt des Ministerpräsidenten ab.

Die Grünen reagierten ablehnend. "Die Situation ist einfach zu ernst für Quatsch aller Art", sagte Özdemir, der einen Mitte-Kurs versprach. Er verwies auf die politische Tradition, wonach die Partei mit den meisten Stimmen den Regierungschef für die gesamte Wahlperiode stelle. Die CDU sei eine ⁠Partei, die Traditionen pflege. ⁠Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner reagierte spöttisch: "Ich hatte ja bis gestern geglaubt, die CDU sei gegen Lifestyle-Teilzeit. Wir sind für Vollzeit-Ministerpräsidenten."

GRÜNE STÄRKER, ABER SITZ-GLEICHHEIT MIT CDU

Die Grünen hatten die Landtagswahl im wirtschaftsstarken Baden-Württemberg laut vorläufigem amtlichem Endergebnis mit 30,2 Prozent der Stimmen gewonnen. Sie bekamen 27.300 mehr Zweitstimmen als die CDU, die mit 29,7 Prozent auf Platz zwei landete. Eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition im "Ländle" unter Führung des Grünen-Spitzenkandidaten Özdemir galt als sehr wahrscheinlich, zumal auch Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz Özdemir gratulierte. Nun wollen sich aber die CDU-Gremien in Stuttgart laut Hagel erst einmal beraten, wie sie weiter vorgehen wollen. Etliche ‌CDU-Politiker verwiesen darauf, dass die Partei deutlich mehr Erststimmen bekommen und fast alle Direktwahlkreise gewonnen ‌habe.

Sowohl Merz als auch Hagel forderten von den Grünen als Voraussetzung für einen Regierungseintritt einen moderaten Kurs. "Cem Özdemir hat einen bürgerlichen Wahlkampf geführt. Dann muss es auch bürgerliche Politik in Baden-Württemberg geben und keine linke und keine grüne Politik, so wie jetzt schon die Grüne Jugend sie fordert", sagte Kanzler Merz.

Ernsthafte Alternativen zu einem grün-schwarzen Bündnis ⁠gibt es nicht. Denn sowohl Merz als auch Hagel schlossen ein Bündnis mit der drittplatzierten AfD am Montag kategorisch aus. "Kein Amt der Welt ist es ‌wert, mit Stimmen der AfD in dieses Amt gewählt zu werden", sagte der ⁠baden-württembergische Landesvorsitzende. Sollten sich Grüne und CDU nicht auf eine Regierungsbildung einigen, müsste der Landtag also wieder aufgelöst werden.

SPD SUCHT KOMPETENZ FÜR JOBS UND HOFFT AUF NÄCHSTE WAHLEN

Bei der SPD richteten sich die Augen am Montag auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in zwei Wochen. Trotz des Wahldebakels der SPD mit nur noch 5,5 Prozent in Baden-Württemberg sieht der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) Rückenwind für die Landtagswahlen ‌in seinem Bundesland in zwei Wochen. Das Wahlergebnis zeige, dass es am Ende auf ⁠die Person an der Spitze ankomme, sagte er im Deutschlandfunk. ⁠In Baden-Württemberg habe sich der Wahlkampf auf Özdemir und Hagel zugespitzt. Das erkläre auch, wieso viele SPD-Wähler die Grünen gewählt hätten. "Der klare Fingerzeig, am Ende kommt es auf die Person an, ist total identisch und das gibt mir insofern auch noch einmal Auftrieb", sagte der SPD-Politiker. In Rheinland-Pfalz liegt laut Umfragen die CDU knapp vor der SPD, die aber in den vergangenen Wochen erheblich aufgeholt hatte. Schweitzer gilt in Umfragen als beliebter als sein CDU-Herausforderer Gordon Schnieder.

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagte, dass die SPD zwar die richtigen Schwerpunkte wie Bezahlbarkeit, Wirtschaft und Arbeit setze. Aber Wahlanalysen zeigten, dass sie diese Themen nicht glaubwürdig mit der eigenen Kompetenz verknüpfen könne. "Uns wird zu wenig zugetraut, dass wir die Kraft sind, die am Ende wirklich die Arbeitsplätze in Deutschland sichert", sagte er.

Die SPD-Parteispitze führte die Niederlage vor allem auf den Zweikampf zwischen Özdemir und Hagel zurück. Viele ihrer Wähler hätten ⁠in Baden-Württemberg für Grün gestimmt, um den CDU-Kandidaten zu verhindern. Nach einer Infratest-Dimap-Analyse wanderten mehr als 100.000 frühere SPD-Wähler zu den Grünen. In Rheinland-Pfalz soll sich der Trend umkehren.

