DAX® - Abwärtstrend als Basisannahme
HSBC · Uhr
Abwärtstrend als Basisannahme
Unsere Skepsis in Bezug auf den DAX® sowie das Betonen des Widerstandsbereichs aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.174 Punkten), der Nackenlinie des jüngsten Doppeltops (24.266 Punkte) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke vom 3. März (24.367 zu 24.577 Punkte) haben sich zum Wochenabschluss als richtig erwiesen. Im Tagesverlauf mussten die deutschen Standardwerte mit 23.343 Punkten ein neues Jahrestief verkraften. Damit hat das Aktienbarometer am vergangenen Freitag den Schlusskurs vom 6. März 2025 (23.419 Punkte) durchgehandelt. Mit anderen Worten: Auf Sicht der letzten 12 Monate verfügt der DAX® über nahezu keine Kursgewinne mehr. Deshalb begeben wir uns heute auf Spurensuche, was den grundsätzlichen Trend betrifft. Die deutschen „blue chips“ notieren sowohl unterhalb der eingangs erwähnten Glättungslinie als auch unterhalb des Jahresschlusskurses von 2025 (24.490 Punkten). Per Wochenschlusskurs fiel die Relative Stärke nach Levy auf einen Wert von 0,97. Last but not least erweist sich die Positionierung im „HSBC Trendkompass“ aktuell als „show stopper“ – vier objektive Kriterien, vier Mal „nein“. Vor diesem Hintergrund können Anlegerinnen und Anleger beim DAX® aktuell nicht mehr von einem grundsätzlichen Aufwärtstrend ausgehen.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Unsere Skepsis in Bezug auf den DAX® sowie das Betonen des Widerstandsbereichs aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.174 Punkten), der Nackenlinie des jüngsten Doppeltops (24.266 Punkte) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke vom 3. März (24.367 zu 24.577 Punkte) haben sich zum Wochenabschluss als richtig erwiesen. Im Tagesverlauf mussten die deutschen Standardwerte mit 23.343 Punkten ein neues Jahrestief verkraften. Damit hat das Aktienbarometer am vergangenen Freitag den Schlusskurs vom 6. März 2025 (23.419 Punkte) durchgehandelt. Mit anderen Worten: Auf Sicht der letzten 12 Monate verfügt der DAX® über nahezu keine Kursgewinne mehr. Deshalb begeben wir uns heute auf Spurensuche, was den grundsätzlichen Trend betrifft. Die deutschen „blue chips“ notieren sowohl unterhalb der eingangs erwähnten Glättungslinie als auch unterhalb des Jahresschlusskurses von 2025 (24.490 Punkten). Per Wochenschlusskurs fiel die Relative Stärke nach Levy auf einen Wert von 0,97. Last but not least erweist sich die Positionierung im „HSBC Trendkompass“ aktuell als „show stopper“ – vier objektive Kriterien, vier Mal „nein“. Vor diesem Hintergrund können Anlegerinnen und Anleger beim DAX® aktuell nicht mehr von einem grundsätzlichen Aufwärtstrend ausgehen.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista