DAX® - Abwärtstrend als Basisannahme

Unsere Skepsis in Bezug auf den DAX® sowie das Betonen des Widerstandsbereichs aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.174 Punkten), der Nackenlinie des jüngsten Doppeltops (24.266 Punkte) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke vom 3. März (24.367 zu 24.577 Punkte) haben sich zum Wochenabschluss als richtig erwiesen. Im Tagesverlauf mussten die deutschen Standardwerte mit 23.343 Punkten ein neues Jahrestief verkraften. Damit hat das Aktienbarometer am vergangenen Freitag den Schlusskurs vom 6. März 2025 (23.419 Punkte) durchgehandelt. Mit anderen Worten: Auf Sicht der letzten 12 Monate verfügt der DAX® über nahezu keine Kursgewinne mehr. Deshalb begeben wir uns heute auf Spurensuche, was den grundsätzlichen Trend betrifft. Die deutschen „blue chips“ notieren sowohl unterhalb der eingangs erwähnten Glättungslinie als auch unterhalb des Jahresschlusskurses von 2025 (24.490 Punkten). Per Wochenschlusskurs fiel die Relative Stärke nach Levy auf einen Wert von 0,97. Last but not least erweist sich die Positionierung im „HSBC Trendkompass“ aktuell als „show stopper“ – vier objektive Kriterien, vier Mal „nein“. Vor diesem Hintergrund können Anlegerinnen und Anleger beim DAX® aktuell nicht mehr von einem grundsätzlichen Aufwärtstrend ausgehen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

