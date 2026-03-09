Dax niedriger erwartet - Iran und Ölpreise weiter im Blick

Frankfurt, 09. ⁠Mrz (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten.

Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 0,9 Prozent tiefer bei 23.591,03 Punkten geschlossen. Für schlechte ‌Stimmung an den europäischen Börsen und an der Wall Street sorgten überraschend schwache US-Arbeitsmarktdaten und weiter steigende Ölpreise wegen des ⁠Kriegs in ⁠Nahost.

Diese dürften auch in der neuen Handelswoche für Unruhe sorgen. Nach einem Angriff auf iranische Öltanker und Öllager am Wochenende liegen die Ölpreise mittlerweile über der 100-Dollar-Marke. Dies drückte den japanischen Leitindex Nikkei um bis zu 7,5 Prozent ins ‌Minus. Auch die Futures für die US-Börsen ‌und die europäischen Märkte deuten auf hohe Verluste hin.

Die G7-Finanzminister beraten nun einem Bericht der "Financial Times" zufolge über die Freigabe von ⁠Öl aus Notreserven. Drei G7-Länder - darunter die USA - hätten bisher ihre ‌Unterstützung dafür bekundet.

Die Finanzminister der ⁠Eurogruppe und der Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) beraten zudem über die Folgen des Nahost-Kriegs für die Inflation, den Konsum, Investitionen und Lieferketten. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil dürfte sich ‌dazu am Nachmittag in ⁠Brüssel äußern.

Bei den Konjunkturdaten fühlt die ⁠Beratungsfirma Sentix den Börsianern den Puls. Experten erwarten, dass deren Konjunkturpessimismus mit Blick auf die Euro-Zone im März zugenommen hat. Das Barometer dürfte demnach auf minus 5,0 Zähler von plus 4,2 Punkten im Februar fallen. Im Fokus stehen auch Zahlen zur deutschen Industrie.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 23.591,03

EuroStoxx50 5.719,90

EuroStoxx50-Future 5.709,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 47.501,55 -0,9%

Nasdaq

S&P 500 6.740,02 -1,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung ⁠in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 52.736,09 -5,2%

Shanghai 4.095,84 -0,7%

Hang Seng 25.355,35 -1,6%

(Bericht von Sanne Schimanski. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)