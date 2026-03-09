dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.03.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Gea macht mehr Gewinn und will weiter wachsen - Dividende soll steigen

DÜSSELDORF - Der Anlagenbauer Gea Group hat 2025 unter dem Strich mehr verdient und will im laufenden Jahr weiter wachsen. So peilt das Management um Konzernchef Stefan Klebert ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 5,0 bis 7,0 an, wie das Dax-Unternehmen am Montag bei Vorlage endgültiger Zahlen für das vergangene Jahr mitteilte. Die Rendite auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll zwischen 16,6 und 17,2 Prozent liegen. Analysten hatten im Mittel 16,8 Prozent prognostiziert.

Roche erleidet Forschungsrückschlag mit Hoffnungsträger Giredestrant

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat mit seinem Brustkrebswirkstoff Giredestrant die gesteckten Ziele in einer zulassungsrelevanten Studie nicht erreicht. In der "persevERA"-Studie wurde der neuartige Wirkstoffkandidat bei Patientinnen eingesetzt, die an einer bestimmten Form von Brustkrebs litten. Die Studie erreichte nicht das primäre Ziel, nämlich eine statistisch signifikante Verlängerung des progressionsfreien Überlebens, wie Roche am Montag mitteilte.

Novo Nordisk und Hims & Hers legen Streit um Abnehm-Medikamente bei

LONDON - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk und der US-Telemedizinanbieter Hims & Hers haben ihren Streit wegen des Verkaufs von Abnehm-Medikamenten beendet. Wie Novo am Montag mitteilte, könnten noch in diesem Monat seine Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy auf der Hims & Hers-Plattform verkauft werden. Zudem will Novo die Klage zurückziehen, die es letzten Monat gegen den US-Telemedizinanbieter eingereicht hatte. Im Gegenzug erklärte Hims & Hers, dass es keine Werbung mehr für Nachahmerprodukte von Novo-Medikamente machen werde.

Hugo Boss will eigene Aktien zurückkaufen - Mindestdividende von 4 Cent geplant

METZINGEN - Der Modekonzerns Hugo Boss will bis Ende 2027 eigene Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Details zum Aktienrückkaufprogramm wie etwa das Startdatum soll es vor Beginn des Programms geben, wie das Unternehmen am Montag in Metzingen mitteilte. Der Kauf der Aktien soll aus dem Barmittelzufluss finanziert werden. Die zurückerworbenen Papiere will der Modekonzern einziehen.

IPO/Marinetechnikspezialist Gabler mit erfolgreichem Börsendebüt

FRANKFURT/LÜBECK - Der Marine- und Meerestechnikspezialist Gabler ist erfolgreich an die Börse gegangen. Nach einem Start zu 47,20 Euro kletterten die Aktien langsam über die 48 Euro. Wie das Unternehmen aus Lübeck zuvor mitteilte, erwartet Gabler einen Nettoemissionserlös von rund 40 Millionen Euro aus den neuen Aktien.

ROUNDUP: Teilerfolg für Klage gegen Astrazeneca nach Corona-Impfung

KARLSRUHE - Während der Corona-Pandemie wurden in Deutschland fast 200 Millionen Schutzimpfungen gegen das Virus verabreicht. Für die Allermeisten verlief das ohne anhaltende Probleme, einige Menschen berichteten aber von gesundheitlichen Schäden nach der Impfung. Vor Gericht verlangen sie teils Auskunft und Entschädigung von den Impfstoffherstellern.

Weitere Meldungen -Tankstellenbetreiber nennen hohe Spritpreise 'Abzocke' -Cybersicherheit: 11.500 Unternehmen haben Pflicht erfüllt -Kreise: Boeing vor chinesischem Großauftrag über 500 737 Max -Vossloh schließt Millionen-Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn -Europas Banken holen zur US-Konkurrenz auf -Streit um Kaffeepreise - Tchibo legt Revision ein -ROUNDUP 2: Rheinische Post Mediengruppe will westfälische Zeitungen übernehmen -EU-Kommission: Energieversorgung in Europa ist stabil -Henkel übernimmt Haarpflege- und Stylingmarke in den USA

