EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS KÜNDIGT AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM VON BIS ZU 200 MILLIONEN EURO AN UND SCHLÄGT EINE MINDESTDIVIDENDE VON 0,04 EURO PRO AKTIE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 VOR

EQS-Ad-hoc: HUGO BOSS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe/Dividenden

HUGO BOSS AG: HUGO BOSS KÜNDIGT AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM VON BIS ZU 200 MILLIONEN EURO AN UND SCHLÄGT EINE MINDESTDIVIDENDE VON 0,04 EURO PRO AKTIE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 VOR



09.03.2026 / 12:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Vorstand der HUGO BOSS AG hat heute ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 200 Mio. EUR beschlossen, das bis zum 31. Dezember 2027 läuft. Weitere Details zum Aktienrückkaufprogramm, einschließlich des genauen Startdatums, werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben vor Beginn des Programms bekannt gegeben. Der Rückkauf soll aus der fortgesetzten Free-Cashflow-Generierung des Unternehmens finanziert werden. HUGO BOSS beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien einzuziehen.

Im Zusammenhang mit dieser Entscheidung werden der Vorstand und der Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Ausschüttung der gesetzlichen Mindestdividende von 0,04 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorschlagen (2024: 1,40 EUR). Zusammen sollen die vorgeschlagene Mindestdividende und das Aktienrückkaufprogramm über den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2027 eine durchschnittliche jährliche Aktionärsrendite erzielen, die in etwa dem für das Geschäftsjahr 2024 ausgeschütteten Niveau entspricht. Gleichzeitig stärkt dieser Ansatz die finanzielle Flexibilität des Unternehmens und unterstützt eine nachhaltige, langfristige Wertschaffung.

Kontakt:

Christian Stöhr

Senior Vice President Investor Relations

Phone: +49 7123 94-87563

Ende der Insiderinformation

09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: HUGO BOSS AG Holy-Allee 3 72555 Metzingen Deutschland Telefon: +49 (0)712 394-0 Fax: +49 (0)712 394-80259 E-Mail: info@hugoboss.com Internet: www.hugoboss.com ISIN: DE000A1PHFF7 WKN: A1PHFF Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX EQS News ID: 2287952

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2287952 09.03.2026 CET/CEST