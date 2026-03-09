EQS-Adhoc: OHB SE bestätigt fortlaufende Gespräche für die Beteiligung an Vergabeverfahren der öffentlichen Hand
09.03.2026 / 11:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
OHB SE bestätigt fortlaufende Gespräche für die Beteiligung an Vergabeverfahren der öffentlichen Hand
In Bezug auf Medienberichte vom vergangenen Wochenende bestätigt die OHB SE (ISIN DE0005936124, Prime Standard), wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 26. Januar 2026 bekanntgegeben, die Gespräche mit verschiedenen Parteien zu einer möglichen Kooperation für die Beteiligung an Vergabeverfahren der öffentlichen Hand.
Kontakt:
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de
Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|OHB SE
|Manfred-Fuchs-Platz 2-4
|28359 Bremen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 2020 8
|E-Mail:
|info@ohb.de
|Internet:
|www.ohb.de
|ISIN:
|DE0005936124
|WKN:
|593612
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2287882
2287882 09.03.2026 CET/CEST