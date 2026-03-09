EQS-Adhoc: PRO DV AG: vorläufige Geschäftszahlen 2025 und strategische Erweiterung

EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

PRO DV AG: vorläufige Geschäftszahlen 2025 und strategische Erweiterung



09.03.2026 / 10:15 CET/CEST

PRO DV AG - vorläufige Geschäftszahlen 2025 und strategische Erweiterung

Dortmund, 09. März 2026

Die PRO DV AG (ISIN DE000A4096T1/ WKN A4096T) hat den vorläufigen Berechnungen entsprechend das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 4.089 T€ (Vorjahr: 3.739 T€) abgeschlossen. Das EBITDA lag bei -175 T€ (Vorjahr: 181 T€) und das EBIT bei -191 T€ (Vorjahr: 73 T€).

Im Herbst des Geschäftsjahres investierte unser Unternehmen im Rahmen der sanierenden Übertragung des operativen Geschäfts der Firma NETFOX AG, Kleinmachnow, in den Aufbau einer zusätzlichen Geschäftsstelle in Potsdam. Mit der Übernahme waren Investitionen und Aufwendungen für Sanierung in Höhe von 194 T€ verbunden. Durch diese Maßnahme konnten wir das Unternehmen um ein Team von Spezialisten sowie aussichtsreiche Kunden- und Partnerverträge in der zukunftsträchtigen Netzwerk- und Infrastruktursparte in der Informationssicherheit erweitern. Während die strukturelle Integration des Geschäfts weitgehend im Jahr 2025 abgeschlossen werden konnte, werden wir in 2026 weiter investieren, um das Synergiepotenzial auszuschöpfen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Situation gehen wir von einem steigenden Investitionsbedarf in allen Bereichen der KRITIS Sektoren aus. Für das Jahr 2026 erwarten wir daher weiter steigende Umsätze und ein leicht positives Ergebnis sowie eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens.

Der Geschäftsbericht 2025 wird am 23. März 2026 veröffentlicht.

Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden aller KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

PRO DV AG

Hauert 12

44227 Dortmund

Telefon: +49 231 449919-11

E-Mail: ir@prodv.de

Kontakt:

Gregor Steverding

Vorstand (CEO)

Telefon: 0231 44991911

E-Mail: gregor.steverding@prodv.de

