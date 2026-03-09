EQS-AFR: DEUTZ AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DEUTZ AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DEUTZ AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.03.2026 / 10:57 CET/CEST
Hiermit gibt die DEUTZ AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.deutz.com/de/investor-relations/finanzberichte-und-praesentationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort:
https://www.deutz.com/en/investor-relations/financial-reports-and-presentations/financial-reports/
Sprache:
|Deutsch
Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
Internet:
|www.deutz.com
2287922 09.03.2026 CET/CEST