EQS-AFR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Springer Nature AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.03.2026 / 09:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Springer Nature AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.ir.springernature.com/de/reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.ir.springernature.com/reports
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort:
https://www.ir.springernature.com/de/reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort:
https://www.ir.springernature.com/reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.ir.springernature.com/de/reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.ir.springernature.com/reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort:
https://www.ir.springernature.com/de/reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort:
https://www.ir.springernature.com/reports
