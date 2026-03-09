EQS-AFR: Springer Nature AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Springer Nature AG & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Springer Nature AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.03.2026 / 09:59 CET/CEST

Hiermit gibt die Springer Nature AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.ir.springernature.com/de/reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.ir.springernature.com/reports

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.ir.springernature.com/de/reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.ir.springernature.com/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.ir.springernature.com/de/reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.ir.springernature.com/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.ir.springernature.com/de/reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

https://www.ir.springernature.com/reports

Sprache: Deutsch Unternehmen: Springer Nature AG & Co. KGaA Heidelberger Platz 3 14197 Berlin Deutschland Internet: www.springernature.com

