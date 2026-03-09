EQS-AFR: Sto SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Sto SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.sto.de/s/investor-relations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.sto.de/s/investor-relations

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

https://www.sto.de/s/investor-relations

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Deutschland
Internet:www.sto.de
