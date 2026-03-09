EQS-AFR: Sto SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sto SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Sto SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.03.2026 / 11:34 CET/CEST
Hiermit gibt die Sto SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.sto.de/s/investor-relations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.sto.de/s/investor-relations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://www.sto.de/s/investor-relations
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sto SE & Co. KGaA
|Ehrenbachstraße 1
|79780 Stühlingen
|Deutschland
|Internet:
|www.sto.de
