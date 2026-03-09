EQS-AFR: Volkswagen Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Volkswagen Bank GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Volkswagen Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.03.2026 / 10:47 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Volkswagen Bank GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Ort:
https://www.vwfs.com/gbvwbank25
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Ort:
https://www.vwfs.com/arvwbank25
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Ort:
https://www.vwfs.com/gbvwbank25
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Ort:
https://www.vwfs.com/arvwbank25
09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Volkswagen Bank GmbH
|Gifhorner Straße 57
|38112 Braunschweig
|Deutschland
|Internet:
|www.vwfs.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2287910 09.03.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–