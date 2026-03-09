EQS-AFR: Volkswagen Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Volkswagen Bank GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Volkswagen Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.03.2026 / 10:47 CET/CEST

Hiermit gibt die Volkswagen Bank GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/gbvwbank25

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/arvwbank25

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/gbvwbank25

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/arvwbank25

Sprache: Deutsch Unternehmen: Volkswagen Bank GmbH Gifhorner Straße 57 38112 Braunschweig Deutschland Internet: www.vwfs.com

