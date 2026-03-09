EQS-AFR: Volkswagen Financial Services AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Volkswagen Financial Services AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Volkswagen Financial Services AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.03.2026 / 10:50 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Volkswagen Financial Services AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Ort:
https://www.vwfs.com/gbvwfsag25
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Ort:
https://www.vwfs.com/arvwfsag25
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Ort:
https://www.vwfs.com/gbvwfsag25
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026
Ort:
https://www.vwfs.com/arvwfsag25
