EQS-AFR: Volkswagen Financial Services AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Volkswagen Financial Services AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Volkswagen Financial Services AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.03.2026 / 10:50 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Volkswagen Financial Services AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/gbvwfsag25

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/arvwfsag25

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/gbvwfsag25

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/arvwfsag25

09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2287916 09.03.2026 CET/CEST