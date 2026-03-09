EQS-AFR: Volkswagen Leasing Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Volkswagen Leasing GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Volkswagen Leasing Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.03.2026 / 10:42 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Volkswagen Leasing GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/gbvwleasing25

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/arvwleasing25

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/gbvwleasing25

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Ort:

https://www.vwfs.com/arvwleasing25

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Volkswagen Leasing GmbH
Gifhorner Str. 57
38112 Braunschweig
Deutschland
Internet:www.vwfs.de
