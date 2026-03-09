EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 5. Zwischenmeldung
adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.03.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 Verordnung (EU) Nr.596/2014 (MAR) i.V.m. Art.2 Abs.2 und Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 5.Zwischenmeldung

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückHandelsplatzVolumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
02.03.2026149.402XETA152,7965
02.03.202681.769CEUX152,7386
02.03.202614.829TQEX153,9126
03.03.2026153.470XETA147,2757
03.03.202683.055CEUX147,0985
03.03.202614.935TQEX148,5666
04.03.2026160.538XETA137,2873
04.03.202685.041CEUX138,9587
04.03.202615.088TQEX137,4678
05.03.2026190.843XETA145,7110
05.03.202697.056CEUX146,5956
05.03.202617.420TQEX143,3750
06.03.2026102.919XETA145,1611
06.03.202652.433CEUX144,8420
06.03.202618.913TQEX145,9027

Mit dem 6. März 2026 wurde die erste Tranche des Aktienrückkaufs abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen der ersten Tranche im Zeitraum vom 2. Februar 2026 bis einschließlich 6. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.305.958 (1,84 % des Grundkapitals) zu einem Gesamtpreis von 500.000.000 EUR (ohne Erwerbsnebenkosten).

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

adidas AG

Der Vorstand

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.

09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.adidas-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2288066 09.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
adidas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Fondsprofi Hendrik Leber im Interview
"Die gefallenen Engel im Software-Sektor finden wir hochgradig spannend06. März · onvista
Alle Premium-News