EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.03.2026 / 12:41 CET/CEST
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 18. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 9. März 2026 – Im Zeitraum vom 2. März 2026 bis einschließlich 6. März 2026 wurde eine Anzahl von 3.562.466 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen (Stück Aktien)Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
02.03.2026526.58447,2633XETA
02.03.202650.41447,2819TQEX
02.03.2026183.44047,2740CEUX
02.03.202639.56247,2881AQEU
03.03.2026779.52645,1875XETA
03.03.202677.72145,2649TQEX
03.03.2026457.54445,2935CEUX
03.03.202685.20945,2489AQEU
04.03.2026127.86845,7467XETA
04.03.202629.81145,8192TQEX
04.03.202671.95845,7213CEUX
04.03.202624.16545,8442AQEU
05.03.202612.79045,9139XETA
05.03.20261.61045,8840TQEX
05.03.20266.99445,8994CEUX
05.03.202616145,9300AQEU
06.03.2026583.71745,1010XETA
06.03.202679.68245,1710TQEX
06.03.2026345.13845,1734CEUX
06.03.202678.57245,0685AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 6. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 17.582.482 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
